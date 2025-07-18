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İsrail, Filistinlilerin sürgünü için ABD'den yardım istedi! 3 ülke yeşil ışık yaktı

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail, Filistinlilerin sürgünü için ABD&#039;den yardım istedi! 3 ülke yeşil ışık yaktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'den tahliye edilecek Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için ABD'den yardım talep etti. Barnea, Etiyopya, Endonezya ve Libya’nın, Gazze’den gönderilecek Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğunu ifade etti.

ABD basınından Axios'un haberine göre; Mossad Direktörü David Barnea, bu hafta Washington'ı ziyaret ederek ABD yetkililerinden, ülkeleri Gazze'deki Filistinlileri kabul etmeye ikna etme konusunda yardım istedi.

İsrail, Filistinlilerin sürgünü için ABD'den yardım istedi! 3 ülke yeşil ışık yaktı - 1. Resim
Mossad Direktörü David Barnea

3 ÜLKE İSTEKLİ

Barnea, elçi Witkoff'a İsrail'in Etiyopya, Endonezya ve Libya ile temasa geçtiğini ve bu ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi. ABD'yi teşvikler sunmaya çağırdı.

Barnea, ABD'nin bu ülkelere teşvikler sunması ve İsrail'in onları ikna etmesine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

İsrail, Filistinlilerin sürgünü için ABD'den yardım istedi! 3 ülke yeşil ışık yaktı - 2. Resim
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

ABD AÇIK KAPI BIRAKTI

Witkoff'un henüz kesin bir şey söylemediği ve ABD'nin bu konuda aktif bir şekilde ağırlığını koyup koymayacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray, İsrail Başbakanlığı ve Etiyopya, Endonezya ve Libya dışişleri bakanlıkları, yayımlanmadan önce yorum taleplerine cevap vermedi.

Kaynak: Dış Haberler

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