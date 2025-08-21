İran'dan Türkiye'ye getirdi! Dışı yeşil, içi sarı... Tadan ananasa benzetiyor

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesinde ikamet eden Faysal Gül isimli çiftçi, yaklaşık 700 dönümlük alana sebze ekti. Birbirinden farklı sebze üretimi yapan Gül, 4 yıl önce deneme amaçlı İran'dan sarı karpuz tohumu getirdi.

Eskiden Anadolu ve uzak doğuda yetiştirildiği bilinen sarı karpuzun zamanla yok olmaya başladığını söyleyen Gül, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de teknik destekleriyle karpuz çekirdeklerinden tohum elde ederek fide haline getirip üretimini gerçekleştirdiğini belirtti.

5 dönümlük bir alana sarı karpuz ekimini yaptığını ifade eden Gül şunları söyledi:

"ANANAS KARPUZ DİYE ADLANDIRILIYOR" "Dışı diğer karpuzlar gibi yeşil olan ancak içi sarı olan bu karpuz, sulu ve hafif mayhoş tadında olması nedeniyle çoğu kişinin ananas tadına benzettiği için ananas karpuz diye de adlandırılıyor. 4 yıl önce tohumu İran'dan getirdim. Her sene bir iki sıra ekiyordum ancak rekolte yoktu, verim azdı. Bu sene değişik bir yöntem denedim. Çekirdeklerini fide yaptım. Fide yaptıktan sonra biraz daha rekoltesi yükseldi. Şu anda 5 dönüme yakın ektim. Bundan sonra Allah'ın izniyle artık onu yükseltmeyi düşünüyorum"

Sarı karpuzu ilk defa tadan vatandaşlar ise tadının çok güzel olduğunu vurguluyor.