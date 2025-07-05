Faizde büyük düşüş bekleniyor! ABD'li dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz yayınladı. Dev banka faiz tahminini açıklarken, faizde yıl sonuna kadar beklenen düşüş dikkat çekti. İşte detaylar...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 24 Temmuz'da açıklanacak olan karar ile faiz indirimi olup olmayacağı merak konusu. Konuyla ilgili ABD'li Morgan Stanley'den dikkat çeken bir analiz geldi.

FAİZ İNDİRİMİ BU AY BAŞLAYACAK MI?

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda Merkez Bankası'nın faiz indirimine bu ay start vermesinin beklendiği belirtildi.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Morgan Stanley, temmuz ayında 250 baz puan faiz indirimi bekliyor. Dev banka eylül, ekim ve aralık aylarında üç kez daha 250 baz puanlık indirim yapılacağı ve politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36'ya çekileceği tahminine yer verildi. Morgan Stanley, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonun yüzde 29'a gerilemesini bekliyor.

FAİZ ŞU AN YÜZDE 46

Merkez Bankası haziran ayında faizi piyasa beklentisi doğrultusunda sabit bırakmıştı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında aldığı sürpriz kararla faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya çıkarmıştı.