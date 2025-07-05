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Uşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uşak&#039;ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son 1 haftada Türkiye'nin dört bir yanında baş gösteren yangınlar, ülkemizin ciğerlerini yakmıştı. Uşak'ta meydana gelen orman yangınıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan 2 kardeş ise, bu sabah saatlerinde tutuklandı.

Türkiye'nin ciğerleri, ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla adeta soluyor.

Uşak'ın Eşme ilçesi Balabancı köyü yakınlarında 3 Temmuz'da tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı ve meşelik alana sıçradığı değerlendirilen yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

YANGINLARA SEBEP OLANLAR TUTUKLANDI

Balabancı köyünde 3 Temmuz'da tarım arazisinden başlayan yangın meşelik alana sıçramış, alevlere 2 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edilmişti.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar zirai alan zarar görmüştü.

Tarım arazisinde saman balyalama makinesiyle yangına sebebiyet verdiği öne sürülen R.S. ve B.S. kardeşler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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