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Tarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir tarım deposunda çıkan yangın, kısa sürede bir otomobil ve seraya sıçradı. Olayda biri dumandan etkilenen, biri eli kesilen iki itfaiyeci yaralandı. Yangın ekiplerce kontrol altına alındı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı.

Tarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi - 1. Resim

ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi - 2. Resim

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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