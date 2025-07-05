Tarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Temmuz 2025 00:54 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 00:57 - Güncelleme:

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir tarım deposunda çıkan yangın, kısa sürede bir otomobil ve seraya sıçradı. Olayda biri dumandan etkilenen, biri eli kesilen iki itfaiyeci yaralandı. Yangın ekiplerce kontrol altına alındı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. İlgili Haber Hatay'da alevler gökyüzünü aydınlattı! Orman kahramanı yarasına aldırış etmedi: "Hastaneye gitmem, bir şeyim yok" İzmir’e giriş çıkış kapalı mı, İzmir-Aydın ve Çeşme otoyolu açıldı mı? İzmir yangınlarına müdahale devam ediyor! Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı. ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş