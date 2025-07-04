İzmir’e giriş çıkış kapalı mı, İzmir-Aydın ve Çeşme otoyolu açıldı mı? İzmir yangınlarına müdahale devam ediyor!

İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlar büyük tehlikeye yol açtı. Yetkililer, hem karadan hem de havadan yoğun müdahale ile alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Çeşitli bölgelerde geçici olarak trafiğe kapatılan otoyollar yeniden açıldı. İzmir’e giriş çıkış kapalı mı, İzmir-Aydın ve Çeşme otoyolu açıldı mı merak ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yangın tehdidi nedeniyle önceki gün geçici olarak ulaşıma kapatılan İzmir-Aydın Otoyolu, Torbalı-İzmir Otoyolu ve İzmir-Çeşme Otoyolu’nda trafiğin açılıp açılmadığı merak konusu. İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlar ile mücadele devam ederken yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Peki, İzmir’e giriş çıkış kapalı mı, İzmir-Aydın ve Çeşme otoyolu açıldı mı?

İZMİR'E GİRİŞ ÇIKIŞ KAPALI MI?

İzmir’de meydana gelen orman yangınları sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre İzmir'e giriş ve çıkışlarda şu an için kapalı değil.

Yangın riski nedeniyle daha önce ulaşıma kapatılan bazı güzergahlar ise kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Sürücülere bölgede seyir halindeyken dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri gerektiği duyuruldu.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU AÇILDI MI?

İzmir-Aydın Otoyolu, yangının etkili olduğu saatlerde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Yıldızköy mevkiinde yoğun duman ve alev riski nedeniyle kapatılan İzmir-Aydın Otoyolu yangın tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÇEŞME OTOYOLU AÇILDI MI?

Çeşme Otoyolu, Zeytinler Kavşağı ile Alaçatı Kavşağı arasında 3 Temmuz akşam saatlerinde yaşanan yangın sebebiyle ulaşıma kapatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde bölgede alevler kontrol altına alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 Temmuz saat 20.45 itibarıyla Çeşme otoyolunun her iki yönde de yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

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TORBALI-İZMİR OTOYOLU AÇILDI MI?

İzmir’in Torbalı ilçesi ile kent merkezi arasında kalan 0-10. kilometreler arasında, Kısıkköy mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle ulaşım bir süreliğine durmuştu. Tehlikenin büyümesi üzerine yol geçici olarak kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Torbalı-İzmir Otoyolu da tekrar trafiğe açıldı. Şu anda Torbalı ile İzmir arasında ulaşımda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

İZMİR YANGIN SON DAKİKA DURUMU

İzmir Çeşme, Buca ve Ödemiş ilçelerinde büyük orman yangınları yaşandı. Çeşme’deki yangın kontrol altına alınırken, Buca ve Ödemiş’teki alevlere karşı havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ödemiş’e bağlı Tosunlar Mahallesi ve çevresindeki köylerde yangın, yerleşim alanlarına zarar verdi. Suçıktı, Ortaköy, Üzümlü, Karadoğan gibi mahalleler tahliye edildi. Yangında 81 yaşındaki yatalak bir vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve ahır zarar gördü.

Buca’da ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmalar devam ederken, demir kesme ve kaynak işlemleri sırasında yangına sebebiyet verdikleri belirlenen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yeşil Vatan’ı alevlere teslim etmeyeceğiz” açıklamasında bulunarak mücadele kararlılığını vurguladı. Son bir haftada Türkiye genelinde çıkan 624 orman yangınından 622’si kontrol altına alındı. İzmir’de ise 540 personel, 182 kara aracı ve 14 hava aracıyla yangınlara müdahale sürüyor.