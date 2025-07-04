Hatay Dörtyol’da yangın son dakika: Hatay yangını söndü mü, yangının çıkış nedeni nedir?

Hatay’ın Dörtyol ilçesi yangınla mücadele veriyor. Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası ve Şelale piknik alanı arasında yer alan ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre sakinlerini tedirgin etti. Henüz kesin nedeni belirlenemeyen yangın 4 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sularında fark edildi. Hatay Dörtyol’da yangın son dakika durumu merak edilirken Hatay yangını söndü mü, yangının çıkış nedeni nedir kamuoyunca sorgulanıyor.

Hatay Dörtyol’da yangın son dakika durumu vatandaşların gündeminde. atay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü, kısa sürede olay yerine ulaşarak hem havadan hem de karadan yangına müdahale başlattı. Peki, Hatay yangını söndü mü, yangının çıkış nedeni nedir?

DÖRTYOL'DA YANGIN SON DAKİKA

Hatay’ın Dörtyol ilçesi 4 Temmuz 2025 Perşembe günü öğleden sonra çıkan orman yangınıyla alarma geçti. Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası arasında kalan geniş ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Karadan başlayan müdahale, yangının büyüme riski taşıması üzerine havadan da destekle devam etti.

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HATAY YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Yangının çıkmasının ardından Hatay’da başlayan söndürme çalışmaları hem Dörtyol’da hem de Antakya’da tüm hızıyla sürdü. Antakya Karaali Mahallesi’nde 30 Haziran sabahı çıkan büyük yangın, ekiplerin günler süren yoğun çabaları sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı son açıklamada Hatay’daki tüm yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Dörtyol’da çıkan orman yangını ise olayın hemen ardından başlatılan müdahale sayesinde büyük oranda kontrol altına alındı.

Şu anda bölgede soğutma faaliyetleri devam ediyor. Yetkililer yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin sahada hazır beklediğini bildirdi.

HATAY YANGINININ ÇIKIŞ NEDENİ NEDİR?

Yangının çıkış nedenine dair yapılan ilk teknik incelemelerde Dörtyol’daki yangının enerji iletim hatlarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer bölgedeki elektrik altyapısında meydana gelen muhtemel bir arıza ya da kıvılcımın kuru otlarla temas ederek yangını başlatmış olabileceğini değerlendiriyor.

Hatay Valiliği yangının kesin sebebini ortaya koymak üzere ilgili kurumlarla birlikte kapsamlı bir araştırma başlattı. Yangınların doğal sebeplerle mi yoksa insan kaynaklı ihmalden mi çıktığı yapılacak detaylı analizlerin ardından netlik kazanacak.

DÖRTYOL VE ANTAKYA YANGINI SON DURUM

Dörtyol’da 4 Temmuz günü başlayan orman yangını zamanında yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma çalışmaları yürütülüyor ve ekipler yeniden alevlenmeye karşı hazır bekletiliyor. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Antakya’nın Karaali Mahallesi’nde ise 30 Haziran’da başlayan ve günler süren büyük çaplı yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.