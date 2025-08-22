Sinemada bu hafta | Nicolas Cage “Sörfçü” ile döndü! Dalgalarla dans et altında kalma!

MURAT ÖZTEKİN - Hollywood oyuncusu Nicolas Cage, kariyerindeki büyük başarıların ardından gelen ekonomik yıkımdan sonra enteresan filmlerle karşımıza çıkmaya başladı. Evet, meşhur aktörü, maddi endişelerle rol aldığı bir yığın “B sınıfı” filmde gördük. Ancak son yıllarda kendiyle alay ettiği “Yetenekli Bay Cage”, hayal âleminde dolaştığı “Rüya Senaryo” ve tüketim kültürüne eleştiriler getirilen “Pig” gibi sıra dışı filmleri dikkat çekti. Usta oyuncu, bu defa yine alışılmadık sularda yüzüyor...

Yönetmenliğini Lorcan Finnegan’ın üstlendiği “Sörfçü” adlı filmde, Cage’in yanı sıra Finn Little ve Julian McMahon gibi isimlerden meydana gelen bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

ORADA BİR “KOY” VAR UZAKTA

Filmdeki hikâye Avustralya’da geçiyor. Karısından boşanmak üzere olduğunu anladığımız orta yaşlı isimsiz kahramanımız, çocukluğundaki trajik bir hadiseden sonra ayrılmak zorunda kaldığı Luna Koyu’na geri dönmek ister. Bir zamanlar babasına ait olan evi alıp yeni bir hayat kurmayı planlamaktadır. Bir gün hem evi göstermek hem de sörf yapmak için oğlunu koya götürdüğünde “Burada yaşamıyorsan, burada yüzemezsin!” yazan bir tabela ve peşinden Scally adlı bir adamın reisi olduğu yanık tenli zorba grupla karşılaşır. Onlara yeterince karşı koyamaz ve oğlunun önünde rezil olur. Ancak çocukluğunun geçtiği yerde sabahlayarak zorba ekiple uğraşmaya başlar. Zaman ilerledikçe her şeyini, hatta gerçekliği kaybeder… Acaba kahramanımız filmin başında anlattığı gibi dalgalarla mücadele edip sörf mü yapacaktır, yoksa suların altında mı kalacaktır?

MERAK UYANDIRAN GERİLİM

“Sörfçü”de mağdur bir karakter meydana getirilip “Nicolas Cage ne zaman olan bitene karşı koyacak?” diye meraka sevk eden gerilimli bir hikâye işleniyor. Seyircinin aklını karıştırabilecek bu hikâyede, bazen hayal ile hakikat bazen de mazi ile bugün iç içe geçiyor.

Ancak dakikalar ilerledikçe dağınık bir eser ortaya çıkmaya başlıyor ve nihayette istenen tesirli yere varılamıyor. Eser, büyük potansiyelini sulara bırakıyor!

Buna rağmen oyunculukların kuvvetli olduğu filmde, Cage’in kendine has performansı sayesinde akıllara kazınan sahneler meydana geliyor. Filmin görüntü yönetmeni Radek Ladczuk ise yer yer dalgaların tesirinden istifade ederek çarpıcı bir sinematografi oluşturuyor.

Bu enteresan eserin özünde ise haksızlıkları benimseyen ve kaide hâline getiren toplumlara eleştiriler var. Filmi seyredince ister istemez sosyal hayatta karşı karşıya kaldığınız sinir bozucu benzer hadiseler gözünüzün önüne geliyor.

HEDEFTEKİ ERKEKLİK!

Ancak “Sörfçü”de sol liberal bir bakış açısıyla “erkeklik hâlleri” gibi geleneksel olgular da karikatürize edilerek torbanın içerisine konuyor; woke kültürün unsurları güzelleniyor!

Hasılı negatif yanları olan ama damakta farklı bir “tat” bırakan bir eser var karşımızda…

Yönetmen: Lorcan Finnegan

Tür: Gerilim

Ülke: Avustralya, ABD, İrlanda

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ