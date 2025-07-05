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Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınları sebebiyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi gerçekleşmeye başladı. Yer yer birçok noktaya sıçrayan orman yangınlarının ardından Gediz Elektrik'ten açıklama geldi. 4 Temmuz ile 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'in birçok ilçesinde belirtilen saatler arasında elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu.

İzmir'de elektrik kesintilerine ilişkin aramalar hız kazandı. Birçok kişi elektrik kesintilerinin sebebini merak ederken konuya ilişkin ilk açıklama İzmir Gediz Elektrik'ten geldi.

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

Gediz Elektrik şirketinin resmi internet adresi baz alınarak, İzmir'in Torbalı, Menemen, Bayraklı, Konak, Çiğli, Çeşme, Aliağa, Ödemiş, Kiraz, Buca, Karaburun, Narlıdere, Karabağlar, Urla, Güzelbahçe, Balçova, Kemalpaşa, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde elektrik kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor.

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detayları gdzelektrik.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. İşte 5-6-7 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve enerjinin verileceği saatler...

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

5-6-7 TEMMUZ İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik, İzmir'in Torbalı, Menemen, Bayraklı, Konak, Çiğli, Çeşme, Aliağa, Ödemiş, Kiraz, Buca, Karaburun, Narlıdere, Karabağlar, Urla, Güzelbahçe, Balçova, Kemalpaşa, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde 5-6-7 Temmuz tarihlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Enerjini verileceği saat ilçe ve mahallelere göre değişiklik göstermektedir. İşte 5-6-7 Temmuz'da İzmir'de elektriklerin kesintileri...

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

İZMİR GENELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA!

İzmir'de elektrik kesintilerinin süresi ilçe ve mahallelere göre farklılık gösterir. Güncel kesinti saatleri hakkında bilgi sahibi olmak için  Gediz Elektrik'in resmi iletişim kanallarını kullanmak önemlidir.

E-posta: bilgi@gdzelektrik.com.tr

Sosyal Medya: Gediz Elektrik resmi hesapları

Çağrı merkezlerinde yaşanan yoğunluk yaşandığı takdirde yetkililerle iletişimde gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşların resmi internet adresine de göz atmaları tavsiye edilir.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

5 TEMMUZ 2025 BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 15. ResimGediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 16. Resim

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 17. Resim

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 18. Resim

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 19. Resim

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 20. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 21. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 22. Resim

Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 23. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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