Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınları sebebiyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi gerçekleşmeye başladı. Yer yer birçok noktaya sıçrayan orman yangınlarının ardından Gediz Elektrik'ten açıklama geldi. 4 Temmuz ile 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'in birçok ilçesinde belirtilen saatler arasında elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu.

İzmir'de elektrik kesintilerine ilişkin aramalar hız kazandı. Birçok kişi elektrik kesintilerinin sebebini merak ederken konuya ilişkin ilk açıklama İzmir Gediz Elektrik'ten geldi.

Gediz Elektrik şirketinin resmi internet adresi baz alınarak, İzmir'in Torbalı, Menemen, Bayraklı, Konak, Çiğli, Çeşme, Aliağa, Ödemiş, Kiraz, Buca, Karaburun, Narlıdere, Karabağlar, Urla, Güzelbahçe, Balçova, Kemalpaşa, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde elektrik kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor.

İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detayları gdzelektrik.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. İşte 5-6-7 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve enerjinin verileceği saatler...

5-6-7 TEMMUZ İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik, İzmir'in Torbalı, Menemen, Bayraklı, Konak, Çiğli, Çeşme, Aliağa, Ödemiş, Kiraz, Buca, Karaburun, Narlıdere, Karabağlar, Urla, Güzelbahçe, Balçova, Kemalpaşa, Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde 5-6-7 Temmuz tarihlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Enerjini verileceği saat ilçe ve mahallelere göre değişiklik göstermektedir. İşte 5-6-7 Temmuz'da İzmir'de elektriklerin kesintileri...

İZMİR GENELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA!

İzmir'de elektrik kesintilerinin süresi ilçe ve mahallelere göre farklılık gösterir. Güncel kesinti saatleri hakkında bilgi sahibi olmak için Gediz Elektrik'in resmi iletişim kanallarını kullanmak önemlidir.

E-posta: bilgi@gdzelektrik.com.tr

Sosyal Medya: Gediz Elektrik resmi hesapları

Çağrı merkezlerinde yaşanan yoğunluk yaşandığı takdirde yetkililerle iletişimde gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşların resmi internet adresine de göz atmaları tavsiye edilir.