Şarkıcı Yıldız Tilbe'den suç duyurusu! Sosyal medyadan isyan etti

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, adını kullanarak sosyal medya hesabı açanlara suç duyurusunda bulundu. Bu konudan hayli şikayetçi olan Tilbe “Çakma Yıldız Tilbe hesaplarından usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah” siteminde bulundu.

Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, adını kullanarak hesap açanlara suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“KÖTÜ NİYETLİ, YANILTICI, YIPRATMAYA YÖNELİK…”

“Çakma hesaplardan bıktım” diyen Tilbe, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaparak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.”

“BIKTIM, USANDIM” DEYİP SİTEMDE BULUNDU

Tilbe daha sonra ise bir açıklama daha yaptı. Sitemkar sözlerde bulunan isim, “Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini, benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah” dedi.