Konser sonrası hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti olduğu öğrenildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 11:48 - Güncelleme:

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Şarkıcı Haluk Levent'in dün gerçekleşen konser sonrasında hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri sağlık durumu nasıl, hasta mı merak ederken son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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