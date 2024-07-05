Konser sonrası hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti olduğu öğrenildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Haluk Levent'in dün gerçekleşen konser sonrasında hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri sağlık durumu nasıl, hasta mı merak ederken son durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şarkıları ile sevilen ve uzun zamandır müzik piyasasında adından söz ettiren Haluk Levent, konserin ardından rahatsızlanması ile beraber hastaneye kaldırıldı. Haberi alan dinleyicileri ise hastalığı nedir merak ediyor.
HASTANEYE KALDIRILAN HALUK LEVENT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
MuhabirOnline’da yer alan habere göre, Haluk Levent dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra gece geç saatlerde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi alan Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sevenleri ünlü sanatçıdan açıklama bekliyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi