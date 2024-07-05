Şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dünkü konserinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti yaşayan ve hemen tedavi altına alınan Levent’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şarkıları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Levent’in dün akşam hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI YAŞADI

MuhabirOnline’da yer alan habere göre; Haluk Levent’in dün Antalya Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Levent, belirtilerin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi gören ünlü şarkıcının hala hastanede olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Levent, kişisel sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.