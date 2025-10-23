Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Sinem Yıldız gitti! Yerine gelen isimlere tepki yağdı

Beyaz TV’de her sabah ekrana gelen magazin programı Söylemezsem Olmaz’da önemli bir sunucu değişikliği yaşandı. Yaz boyunca programı sunan Arto ve Sinem Yıldız, görevlerini bıraktı.

ARTO VE SİNEM YILDIZ KOVULDU MU?

Söylemezsem Olmaz program yapımcıları, sunucu değişikliği kararı sonrası Arto ve Sinem Yıldız’a canlı yayında çiçek vererek teşekkürlerini sundu. Arto’nun “Biz hani kovulmuştuk” şeklindeki esprisi, ikilinin programla olan anlaşmasının bu şekilde sona erdiğine yorumlandı.

“MUHTEŞEM BİR FİNAL YAPTIK”

Arto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaz sezonu ile programla anlaştıklarını ve bu sürenin son bulduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Şoook vedaa!” mı desek diyeceğim ama yaz sezonu için anlaştığımız Beyaz Magazin programı için bugün muhteşem bir final yaptık. Emeği geçen tüm yönetici, yapımcı, çalışan ekip ve sayamadığımız onlarca kişiye emeklerinden dolayı ve tabi ki siz değerli seyircilerimize bize gösterdiğiniz sevgi için minnettarız. Hakkınız helal edin.

SUNUCU DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ YAĞDI

Söylemezsem Olmaz programının, 23 Ekim 2025’ten itibaren yeni sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan ile sabah 08.45’te yayınlanmaya devam edeceği öğrenildi. Bu sabah ilk kez ekran karşısına çıkan ikiliden seyirci memnun kalmadı.

Sunucu değişikliğinden hoşnut olmayan izleyiciler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Arto kaliteydi.. Sinem Hanımefendiydi. Bu program izlenmez. Keyifle kahve içerek izlediğim Arto gülüşü yok.

- Arto ve Sinem Yıldız keşke devam etseydi, sohbetleri çok güzeldi.

- Çok çok yorucu bir ikili olmuş, ikisi de asla dinlemiyor. İnşallah ilk gün heyecanıdır.

- İzlerken yoruldum, biten bir cümle yok, olmamış.

- Arto ile Sinem çok güzel ikili olmuştu. Artık izlenmez bu kanal.