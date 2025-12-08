Hatay’da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun başından yaralı, toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Çocuğu kurtaran görevli o anları “Karga sesine benzer bir ses duydum, sonra bir çocuk gördüm. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım, bilinci açıktı” diyerek anlattı. Acılı baba ise bunu yapanların ceza almasını istediğini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyleyen çocuk, ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Kan donduran iddianın merkezindeki 30 yaşındaki dayı M.E. ise tutuklanmıştı. M.E.’nin 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenilmişti.

10 yaşındaki kayıp çocuk toprağa gömülü halde bulunmuştu

“7 TAŞI ÜZERİNDEN KALDIRDIM”

Korkunç olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğu bulan gönüllü arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak o anları anlattı. Arama yaparken kargaya benzer bir ses duyduğunu belirten Albayrak şöyle konuştu:

Sağa sola bakınmaya başladım. Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğu bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi. Ben taşları kaldırdığımda büyük bir taş, çocuğun başının üzerindeydi. Bundan dolayı başından zedelenme vardı. Biz bulduğumuzda çocuğun bilinci açıktı. 3 gündür o halde oradaydı.

Taşların arasında sıkışarak yaralanan çocuk ameliyat oldu

Çocuğunun sağlık durumunun şu an iyi olduğunu açıklayan baba Muhammed El Cedduh ise dayının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Saldırgan dayının çocuğu okuldan aldığı görüntüler ortaya çıktı

“BENİ ALDI, GÖTÜRDÜ VE ISIRDI' DEDİ”

Acılı baba şöyle konuştu:

Dayısı okula gidip oğlumu aldı ve arabaya bindirip götürdü. Oğlum 3 gündür kayboldu. Tüm ekipler geldi aradık ve bulduk. Oğlumu bulduktan sonra oğlum bize, 'dayım gelip beni aldı, götürdü ve ısırdı' dedi. Hastaneye getirdik ve ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve durumu iyi. Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Tüm ekip 3 gün aradılar ve buldular. Onlara da teşekkür ederim. Biz 3 gündür uyumadık. Oğlum 3 gündür o taşların altında azap çekti. Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum.

Acılı baba dayının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi

