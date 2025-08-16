Çelik Kubbe sahaya indi! "10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz"

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin roket ve füze teknolojisinin önemli firmalarından Roketsan’ın Genel Müdürü Murat İkinci, Lalahan’daki üretim tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

İkinci, Roketsan’ın iki temel amacından ilkinin Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyadaki en iyi silah sistemlerini geliştirmek, ikincisinin ise bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak dost ve kardeş ülkelere sunmak olduğunu söyledi. Roketsan’ın Türkiye’de AR-GE’ye en çok yatırım yapan dördüncü şirket olduğunu belirten İkinci, “Her yıl projelere 10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz. Tesis ve altyapıların üretim açısından çok büyük önemi var, ama asıl kaynağımız insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağı şu anda bizim için en kıymetli, en değerli şey” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranın yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ifade eden İkinci, 2 binden fazla iş ortağı ile büyük bir ekosistem oluşturduklarını söyledi. Murat İkinci “Sektör geçen seneyi 7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapattı ama inşallah bu sene 10 milyar doları zorlayacak. Şu anda 50’ye yakın ülke bizim ihraç ettiğimiz ürünleri kullanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin unsurlarının şu an sahada olduğunun altını çizen Roketsan Genel Müdürü İkinci şunları kaydetti: