Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çelik Kubbe sahaya indi! "10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz"

Çelik Kubbe sahaya indi! "10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çelik Kubbe sahaya indi! &quot;10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz&quot;
Roketsan, İhracat, SUNGUR, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, aralarında arkadaşımız Yeşim Eraslan’ın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin roket ve füze teknolojisinin önemli firmalarından Roketsan’ın Genel Müdürü Murat İkinci, Lalahan’daki üretim tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

İkinci, Roketsan’ın iki temel amacından ilkinin Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyadaki en iyi silah sistemlerini geliştirmek, ikincisinin ise bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak dost ve kardeş ülkelere sunmak olduğunu söyledi. Roketsan’ın Türkiye’de AR-GE’ye en çok yatırım yapan dördüncü şirket olduğunu belirten İkinci, “Her yıl projelere 10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz. Tesis ve altyapıların üretim açısından çok büyük önemi var, ama asıl kaynağımız insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağı şu anda bizim için en kıymetli, en değerli şey” dedi.

Çelik Kubbe sahaya indi! "10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz" - 1. Resim

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranın yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ifade eden İkinci, 2 binden fazla iş ortağı ile büyük bir ekosistem oluşturduklarını söyledi. Murat İkinci “Sektör geçen seneyi 7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapattı ama inşallah bu sene 10 milyar doları zorlayacak. Şu anda 50’ye yakın ülke bizim ihraç ettiğimiz ürünleri kullanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin unsurlarının şu an sahada olduğunun altını çizen Roketsan Genel Müdürü İkinci şunları kaydetti:

“HİSAR, SUNGUR, ALKA, SİPER... Sayıları arttırılarak, ortak bir komuta kontrol merkezi tarafından insan faktörüne çok fazla ihtiyaç duymadan kullanılacak aşamaya doğru ilerleyecek. Şu anda sahada bunlar çalışıyor. Bunlardan gelen verilerle üzerinde yeni geliştirmeler yapılıyor. Mavi Vatan dahil olmak üzere entegre bir hava savunma sistemi oluşturuluyor. Bu sistem Türkiye’nin tüm hava sahasını koruyacak.  Türkiye kendi teknolojisini geliştirmeye devam edecek. İhtiyacımızı millî imkânlarımızla karşılayacak durumdayız. Bunların sayısının hızla artırılması devam eden bir süreç.”

Çelik Kubbe sahaya indi! "10 milyar liranın üzerinde kaynak ayırıyoruz" - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yerelde siyasi dengeler değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldıAli Naci Küçük yazdı: 50 de verseler satmayın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orallı'dan hukukçulara çağırı: Yargı Özel’e dava açmalı - GündemOrallı'dan hukukçulara çağırı: Yargı Özel’e dava açmalıİBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağı çöküyor! 9. dalga operasyonunda 44 kişiye gözaltı - GündemİBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağı çöküyor! 9. dalga operasyonunda 44 kişiye gözaltıYerelde siyasi dengeler değişiyor! 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı - Gündem56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!Karayollarında hız sınırları gözden geçirilecek! Yeknesaklık genelgesi Resmi Gazete'de - GündemKarayollarında hız sınırları gözden geçirilecek!2028'e kadar bakımevi kurma yükümlülüğü başladı! Doğal sit alanları hayvanlar için yeni yuva olacak - GündemDoğal sit alanları hayvanlar için yeni yuva olacak!TCG Volkan, o ülkenin savunma kuvvetlerinde hizmet verecek! Envantere dahil oldu - GündemTCG Volkan o ülkede hizmet verecek! Envantere dahil oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...