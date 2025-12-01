Ekim ayında yağışlar artmasına rağmen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir ayda %5,53 düşerek %22,96’ya geriledi. Kentin su ihtiyacı Melen ve Yeşilçay’dan sağlanan takviyeyle karşılandı.

Günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküp olduğu İstanbul’da, ekim ayında yağışlar artmasına rağmen barajlardaki su seviyesi azalmaya devam etti.

SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 mm yağış düştü. Diğer yılların ekim ayında miktar 2015’te 107,41 mm, 2024’te 22,97 mm olarak ölçüldü. Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek 3. yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti.

MELEN VE YEŞİLÇAY’DAN TAKVİYE

Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarında ortalama doluluk oranı 1 Ekim’de %28,49 olurken, 31 Ekim’de %22,96 oldu. Barajlardaki bir aylık düşüş oranı %5,53’ü buldu. Melen ve Yeşilçay’dan ekimde toplam 36 milyon 873 bin 966 metreküp su temin edildi.

