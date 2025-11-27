Geçen yıl bu zamanlar yüzde 30'du! Yuvacık Barajı dip seviyede
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü. Baraj geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 doluluğa sahipti.
- Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azaldı.
- Su kuyuları test edildi
- Su ihtiyacı için Sapanca Gölü'nden su alımını yapılıyor.
- Namazgah Barajı ise yüzde 36 doluluk oranıyla daha iyi durumda.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay su seviyesi yüzde 18 olarak ölçülen barajda bugün itibarıyla yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.
Geçen yılın aynı döneminde baraj yüzde 30 doluluğa sahipken, kuraklığın etkisiyle bu sene su seviyesi ortalamanın çok altında yer aldı.
Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
ESKİ YERLEŞİM YERLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kirazdere kolundan gelen alanda da meydana çıkan toprak yüzeyde çatlaklar oluştu. Barajın içinde kalan bazı eski yerleşim alanları da görünür hale geldi.
SAPANCA'DAN SU ALIMI SÜRÜYOR
Öte yandan, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı devam ediyor. İçme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 258 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.