Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü. Baraj geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 doluluğa sahipti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay su seviyesi yüzde 18 olarak ölçülen barajda bugün itibarıyla yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.

Geçen yıl bu zamanlar yüzde 30du! Yuvacık Barajı dip seviyede

Geçen yılın aynı döneminde baraj yüzde 30 doluluğa sahipken, kuraklığın etkisiyle bu sene su seviyesi ortalamanın çok altında yer aldı.

Geçen yıl bu zamanlar yüzde 30du! Yuvacık Barajı dip seviyede

Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Geçen yıl bu zamanlar yüzde 30du! Yuvacık Barajı dip seviyede

ESKİ YERLEŞİM YERLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kirazdere kolundan gelen alanda da meydana çıkan toprak yüzeyde çatlaklar oluştu. Barajın içinde kalan bazı eski yerleşim alanları da görünür hale geldi.

Geçen yıl bu zamanlar yüzde 30du! Yuvacık Barajı dip seviyede

SAPANCA'DAN SU ALIMI SÜRÜYOR

Öte yandan, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı devam ediyor. İçme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 258 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası