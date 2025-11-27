Peru’nun Piura bölgesindeki Talara kentinde, dünyanın en nadir köpek balığı türlerinden biri olan Tiburon Megaboca karaya vurdu. Dev köpek balığını gören vatandaşlar hayvanın etini almak için hızla koşarken balık dakikalar içinde fileto oldu. Negritos sahilinde yaşanan olay, uzmanların tepkisini çekti.

Peru’nun Piura bölgesindeki Talara kentinde, nesli tükenmekte olan köpek balığı türlerinden biri olan Tiburon Megaboca karaya vurdu. Dev balığı gören halk, hayvanın etinden faydalanmak için bölgeye koşarken, uzmanlardan tepki yağdı.

Dev köpek balığı sahile vurdu, görenler başına üşüştü! Uzmanlardan tepki yağdı

Dünyada çok ender görülen ve koruma altında olan bir tür olan Tiburon Megaboca, 1976’daki keşfinden bu yana dünya genelinde 300’den az kez görüldü. Buna rağmen sahildeki vatandaşların bilinçsizce etleri keserek hayvanı parçalaması büyük tepki topladı.Peru Deniz Enstitüsü Imarpe, karaya vuran deniz canlılarına yaklaşılmaması, dokunulmaması ve sağlık riski nedeniyle etinin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Dev köpek balığı sahile vurdu, görenler başına üşüştü! Uzmanlardan tepki yağdı



Uzmanlar insanların tepkisini eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha iyi plajlar, daha iyi ekosistemler ve daha fazla turizm istediğimizi söylüyoruz. Ancak karşımıza eşsiz bir canlı çıktığında gösterilen tepki cehalet, alay ve bilgi eksikliği oluyor.”

Megaboca köpek balığının korunma statüsü ve olayın ardından bölgedeki çevre bilinci tartışma konusu olurken, kamuoyunda kıyıya vuran nadir türlere ilişkin acil müdahale protokollerinin güçlendirilmesi çağrıları yapılıyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası