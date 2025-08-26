Avustralya'da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne şehrine bağlı Porepunkah kasabasında yaşandı. Silahlı bir saldırgan, yerel saat ile 10.30 sıralarında 2 polis memurunu öldürdü, 1 memuru yaraladı.

İLKOKUL İÇİNDEKİ ÖĞRENCİLERLE KAPILARINI KİLİTLEDİ

Bölgeye birçok polis aracı, bir zırhlı araç, helikopter ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, olay yeri yakınlarındaki belediye tesisleri kapatıldı, bir ilkokul ise içindeki öğrencilerle birlikte kapılarını kilitledi. Okul Müdürü Jill Gillies, "Okul yakınlarında bir acil durum olduğuna ilişkin ihbar aldık. Çocuklar için birçok film ve eğlence içeriğimiz var, polisten gelen talimatlara uymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gillies, ilerleyen saatlerde okula yakın ikamet eden çocukların evlerine gidebileceğini ancak uzak adreslerde kalan çocukların bir süre daha okulda kalacağını aktardı. Porepunkah Havaalanı da devam eden acil durum nedeniyle sivil kullanıma kapatıldı. Olaya ilşkin soruşturma başlatıldı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Victoria Eyaleti Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Mike Bush açıklamasında, "Porepunkah'da saat 10.30 sıralarında 10 polis memuru bir arama emrini uygulamak üzere adrese intikal etti. Saldırganın ateş açması sonucu 2 memur olay yerinde hayatını kaybetti, bir memur ise ağır yaralandı ve hastanedeki tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Diğer memurların yara almadığını aktaran Emniyet Müdürü Bush, olayın hala devam ettiğini belirterek, "Sorumlu kişiyi tutuklamak için bütün uzman kaynakları bölgeye sevk ettik, bu kişi şu an aranıyor" dedi.

Emniyet Müdürü Bush açıklamasında bölge halkını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Emniyet Müdürü Bush, açıklamasının ardından olay yerindeki birliklerin yanına gideceğini ve suçluyu arama çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

''YARALI HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ''

Victoria Eyaleti Ambulans Servisi tarafından yapılan bir açıklamada konuya ilişkin detay verilmeden, "Sağlık çalışanları, vücudunun alt kısmından ciddi şekilde yaralanan bir kişiyi tedavi etti ve durumu stabil bir şekilde helikopterle sevk etti" ifadeleri kullanıldı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANINDAN TAZİYE MESAJI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese açıklamasında, açıklanabilecek daha fazla gerçek ortaya çıktığında halkın bilgilendirileceğini aktararak "Dualarımız, her gün görev başındaki polislerle. Bu üniformayı giyen kişiler her gün risk alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bazı Avustralya basın kuruluşları ise şüpheli saldırganın kendisini, "Avustralya hükümeti ve yasalarına tabi olmadığını düşünen bir bağımsız vatandaş" olarak tanımladığını ve öne sürdü. Avustralya Federal Polisine göre bu kişiler onlarca yıldır ülkedeki varlıklarını sürdürüyor. Polis daha önce söz konusu "bağımsız vatandaşların" bir tehlike teşkil etmediğini belirtmiş olsa da, COVID-19 pandemi döneminde yetkililere duyulan güvensizliğin artması ile son yıllarda bu düşüncelerin Avustralya'da artışa geçtiği düşünülüyor.