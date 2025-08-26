Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oval Ofis'te kaos anları! Öksürük krizinin ardından şimdi de telefon krizi: Üst düzey ismi böyle kovdu

Oval Ofis'te kaos anları! Öksürük krizinin ardından şimdi de telefon krizi: Üst düzey ismi böyle kovdu


Güncelleme:
Dünya Haberleri

Trump, dün düzenlediği basın toplantısında telefonu çaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'ın önde gelen bir çalışanını Oval Ofis'ten kovdu. O anlar saniye saniye kaydedilirken salondan kahkahalar yükseldi. 

Gündeme bomba gibi düşen olay, dün Oval Ofis’te yaşandı. Trump, basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada, gürültülü bir cep telefonu sesiyle bölündü. 

Görüntülerde, bir muhabirin Trump’a ABD hükümeti adına Intel'in bir kısmını satın alma kararını sorduğu kaydediliyor. Gazetecinin sorusunu cevaplarken arkadan birinin telefonu gürültülü şekilde çalıyor. 

Oval Ofis'te kaos anları! Öksürük krizinin ardından şimdi de telefon krizi! Üst düzey ismi böyle kovdu - 1. Resim

''ODAYI TERK EDİN''

Konuşması bölünen ABD Başkanı, "Merhaba, kimsiniz?" diye soruyor ve "Arkadaki kim? Tamam, odayı terk edin!" ifadelerinde bulunuyor. Ardından Oval Ofiste’ki gergin havayı dağıtmak için kahkahaların yükseldiği duyuluyor. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daily Mail’in bildirdiğine göre müdahale edilen kişi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf. Edinilen bilgilere göre telefonu çalmadan önce Trump'ın yanında olan Scharf, ABD Başkanına imzalaması için belgeler uzatıyordu.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan ABD Başkanı daha önce de düzenlediği bir basın toplantısında sözü kesildiğinde sinirlenmişti. 

ÖKSÜRMESİ NEDENİYLE SİNİRLENMİŞTİ

Trump, Haziran 2019'da yaptığı canlı televizyon röportajı sırasında geçici özel kalem müdürü Mick Mulvaney'in öksürmesi nedeniyle öfkelenmişti. Trump, Mulvaney'i işaret ederek, "Tekrar yapalım. Cevabımın ortasında öksürüyor,'' diyerek bundan hoşlanmadığını ifade etmişti. 




