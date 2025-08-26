Korku filmlerini aratmayan görüntüler! Başına bıçak saplanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye yürüyerek gitti

Film sahnelerini aratmayan olay Çin’de yaşandı. Henüz üç yaşında olan bir kız çocuğu, başına saplanan bıçakla birlikte annesiyle el ele hastaneye yürüdü.

MEYVE BIÇAĞI KAFASINA SAPLANDI

Dongchuan Halk Hastanesi’nin kameralarına yansıyan olayda, küçük kızın kulağının üzerinde saplanmış yaklaşık 15 santimetrelik bir meyve bıçağıyla yürüdüğü görülüyor.

Başlangıçta, kız çocuğunun Hu soyadlı annesinin, çarşaf değiştirirken yanlışlıkla çarşafı sallaması sonucu yakındaki meyve bıçağının fırlayarak kızının kafasına isabet ettiğini söylediği bildirildi.

KORKUTMAK İÇİN YAPMIŞ

Ancak daha sonra hastane personelinden biri, annenin öfke nöbeti sırasında gürültü yapan kızını "korkutmak" için bıçağı aldığını ve yanlışlıkla kızın kafasına saplandığını itiraf ettiğini söyledi. İddialara göre, bıçağı çıkarmaya çalıştığını da söyleyen anne, başarılı olamayınca kızını hastaneye getirdiğini kaydetti.

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, sağlık ekipleri çocuğu acil ameliyata alırken, durumunun stabil olduğu bildirildi.

TALİHSİZ ÇOCUK KIL PAYI KURTULDU

İsmi açıklanmayan bir doktor, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bıçağın çocuğun kafatasının yumuşak olması nedeniyle ölümcül bir hasara yol açmadığını kaydetti.

Doktor, "Kızın annesi bıçağı çekseydi, risk çok büyük olurdu. Doğru hareket, derhal profesyonel tıbbi yardım almaktı," dedi.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı oluştururken, kullanıcılar anneyi sert bir dille eleştirdi.