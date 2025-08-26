Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye'ye akın ediyorlar

Yabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye'ye akın ediyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye&#039;ye akın ediyorlar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yaşayan kadınlar arasındaki yeni bir trend sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.  İngiliz basınına yansıyan haberlerde, kadınların 'erkek partnerlerinden daha kısa olmak’ istemeleri sebebiyle boy kısaltma operasyonlarına yöneldiği, bunun için ise tercih ettikleri bir numaralı ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi. 

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu… İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, yurt dışında yaygın olan yeni bir trendi gözler önüne serdi. 
Habere göre son dönemde çok sayıda yabancı kadın "parterlerinden kısa görünmek" ya da "erkeklerin kadından kısa olmama isteğini karşılamak" gibi gerekçelerle İstanbul’daki bir klinikte 'boy kısaltma ameliyatı' oldu. 

2023’TEN BU YANA 10 OPERASYON 

Klinik yetkilileri, 2023’ten bu yana 10 operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu yöntemle üst bacağın 5,5 cm'ye kadar, alt bacağın ise 3 cm'ye kadar kısaltılabileceği iddia ediliyor. 

Yabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye'ye akın ediyorlar - 1. Resim

UYLUK KEMİĞİNİN BİR KISMI ÇIKARILIYOR

Bu operasyon, bacak kemiğinin kesilerek uyluk kemiğinin bir kısmının çıkarılmasını kapsıyor. Kesilen kemikler daha sonra metal bir çubukla birleştirilip sabitleniyor.

İLK BİR AY TEKERLEKLİ SANDALYEDEN DESTEK ALINIYOR

İyileşme sürecinden sonra ise sabitleme çubuğu çıkarılıyor. Ameliyattan sonra, taburcu edilmeden önce ortalama üç ila beş gün hastanede kalmak gerektiği ve ilk bir ay boyunca tekerlekli sandalye veya yürüteç yardımıyla destek alınması gerekiyor. 
Klinikler, bu işlemin görünür bir iz bırakmadığını iddia ediyor.

Yabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye'ye akın ediyorlar - 2. Resim 

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Fakat ameliyatlardan sonra oluşabilecek komplikasyonlarda, hastaların tekerlekli sandalyeye mahkum olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan, bu işlemin kas gücünde azalma, eklem çıkıkları ve uzun süren iyileşme süreci gibi riskleri var. Daha ağır vakalarda ise yağ embolisi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

EK HİZMETLER SUNULUYOR

Korkulara rağmen, bazı Türk klinikleri artık şehir turları, restoran yemekleri ve tekne gezilerinin yanı sıra ameliyatı ve sonrasında hastanede kalmayı da içeren tamamlayıcı paketlerin reklamını yaparak popülerlik kazanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak!Gaziantep su kesintisi 26 Ağustos: GASKİ planlı kesintiyi duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! Savunması pes dedirtti: Her evlilikte olur - Dünyaİstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü!Benzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok - DünyaBenzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok"Ankara'yı 6 dakika içerisinde yok ederiz" tehdidi! Hindistan medyasından haddini aşan haber - Dünya"Ankara'yı 6 dakika içerisinde yok ederiz" tehdidi!Trump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu! Beyaz Saray açıklama yaptı - DünyaTrump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu!Trump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'! "Anlaşma olmazsa..." - DünyaTrump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'!Trump tepki gösterdi Tel Aviv jet hızıyla açıklama yaptı! Netanyahu'nun 'Nasır Hastanesi' özrü kabahatinden farksız - DünyaNetanyahu'nun özrünün kabahatinden farkı yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...