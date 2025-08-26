Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! Savunması pes dedirtti: Her evlilikte olur

İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! Savunması pes dedirtti: Her evlilikte olur

Hindistan’da bir koca, çeyiz olarak istediklerini kendisine veremeyen eşini yakarak öldürdü. Kaçmaya çalışırken ayağından vurularak yakalanan adam pişman olmadığını vurgulayarak, "Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur" ifadelerinde bulundu. 

Dehşete düşüren olay Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı. 26 yaşındaki Nikki Payla yıllarca ailesinden ve eşinden şiddet ve baskı gördü. Son olarak eşinin istediği çeyiz alışverişini yapamayan kadın 21 Ağustos’ta kayınvalidesi ve eşi tarafından yakılarak öldürüldü. 

İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! ''Her evlilikte olur'' - 1. Resim

LÜKS BİR OTOMOBİL, ALTIN TAKILAR, YÜKLÜ MİKTARDA PARA...

Olayın ardından konuşan talihsiz kadının ailesi,  genç kadının 2016 yılında Vipin Bhati ile evlendiği söyledi. Bu evlilik süresince Bhati ailesi, Nikki Payla ve aynı aileye gelin giden kız kardeşinden sürekli çeyiz olarak değerli eşyalar ve para talep etti. Ailenin talepleri arasında; bir Scorpio SUV, Royal Enfield marka motosiklet, altın takılar ve 3.6 milyon rupi (yaklaşık 1.6 milyon TL) nakit para yer aldı. 

İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! ''Her evlilikte olur'' - 2. Resim

KARISINI ATEŞE VERDİ

Taleplerinin karşılanmaması üzerine sinirlenen adamın annesinden yardım alarak eşini ateşe verdiği iddia edildi. Ağır yaralanan kadın önce özel bir hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra daha büyük bir hastaneye sevk edilmeye çalışıldı. Ancak hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

İstediği çeyizi alamayan eşini yakarak öldürdü! ''Her evlilikte olur'' - 3. Resim

''HER EVLİLİKTE OLUR''

Olay, hastaneden yapılan ihbar ile polis ekiplerine bildirildi. Zanlı Vipin Bhati, dün kaçmaya çalışırken polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. Baba Setya Veer ve erkek kardeş Rohit Bhati'nin yanı sıra anne de 'işkenceye ortaklık' iddiasıyla gözaltına alındı.

Zalim koca, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek eşinin intihar ettiğini ve kendisini ateşe verdiğini söyledi. Bu durum nedeniyle pişmanlık duymadığını belirten Bhati,  "Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur" ifadelerini kullandı. 

