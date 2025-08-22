Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada

İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

İspanya'da bir kafe müşterisi personelin sandviçine mayonez koymaması üzerine kafeyi ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çarşamba akşamı Sevilla eyaletine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında meydana geldi. İddiaya göre kafede sandviç siparişi veren bir kişi, garsonların sandviçine mayonez  koymaması üzerine sinirlenerek çıkıştı.

İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada - 1. Resim

SOLUĞU BENZİN İSTASYONUNDA ALDI

Mayonez talebinin üzerine kimse gelip gitmeyince daha da sinirlenen adam soluğu yakınlardaki bir benzin istasyonunda aldı. Bir buçuk litrelik benzinle geri dönen müşteri, kafeyi ateşe verdi.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde adamın kafeye benzin döküp yaktığı, o sırada müşterilerin etrafa kaçıştığı anlar yer alıyor.

İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada - 2. Resim

Olayın ardından konuşan kafenin sahibi Jose Antonio Caballero, olayı 'gerçeküstü bir şey' olarak nitelendirdi.

İspanyol basınına konuşan bir yetkili olayı şu sözlerle anlattı:

"Önce bir garson, sonra bir başkası, bu beyefendi mayonez istediğinde aynı cevabı verdi: Kafenin mutfağı yok, sandviçler hazır geldi ve soslarımız yok. O sırada karşıdaki garaja yürüdü, elinde daha sonra içinde benzin olduğunu tahmin ettiğimiz bir şişeyle kafeye geri döndü ve ilk garsona, cevap vermesine fırsat vermeden, "Mayonez olmadığına emin misiniz?" diye sordu.''

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırgan müşteri gözaltına alınarak tutuklandı. 

