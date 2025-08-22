İspanya'da şaka gibi olay! Siparişi istediği gibi gelmeyince kafeyi ateşe verdi: O anlar kamerada

Olay, Çarşamba akşamı Sevilla eyaletine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında meydana geldi. İddiaya göre kafede sandviç siparişi veren bir kişi, garsonların sandviçine mayonez koymaması üzerine sinirlenerek çıkıştı.

SOLUĞU BENZİN İSTASYONUNDA ALDI

Mayonez talebinin üzerine kimse gelip gitmeyince daha da sinirlenen adam soluğu yakınlardaki bir benzin istasyonunda aldı. Bir buçuk litrelik benzinle geri dönen müşteri, kafeyi ateşe verdi.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde adamın kafeye benzin döküp yaktığı, o sırada müşterilerin etrafa kaçıştığı anlar yer alıyor.

Olayın ardından konuşan kafenin sahibi Jose Antonio Caballero, olayı 'gerçeküstü bir şey' olarak nitelendirdi.

İspanyol basınına konuşan bir yetkili olayı şu sözlerle anlattı:

"Önce bir garson, sonra bir başkası, bu beyefendi mayonez istediğinde aynı cevabı verdi: Kafenin mutfağı yok, sandviçler hazır geldi ve soslarımız yok. O sırada karşıdaki garaja yürüdü, elinde daha sonra içinde benzin olduğunu tahmin ettiğimiz bir şişeyle kafeye geri döndü ve ilk garsona, cevap vermesine fırsat vermeden, "Mayonez olmadığına emin misiniz?" diye sordu.''

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırgan müşteri gözaltına alınarak tutuklandı.