Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın

Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren sağanak yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu. Açıklamada, özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji son haritayı paylaştı! 3 bölge için peş peşe uyarı, hazırlıksız yakalanmayın - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

