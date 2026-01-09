9 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta haftanın final günü gerçekleşti. 10 altın bileziği kazanacak gelin ve yarışmaya veda edecek isim haftalık puan durumuyla belli oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen 9 Ocak Gelinim Mutfakta elenen ve 10 altın bileziği kazanan isim haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 9 Ocak Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününe girilirken yarışmanın sonucu merak konusu oldu. Gün boyu yapılan değerlendirmelerin ardından hem haftanın birincisi hem de elenen yarışmacı belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 9 Ocak Cuma günü haftanın finali yapıldı. Gelinler, 10 altın bileziği kazanabilmek için hafta boyunca aldıkları puanlarla yarıştı. Final gününde yapılan değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi belirlendi. Kayınvalidelerden alınan puanların toplamına göre en yüksek skora ulaşan gelin, haftanın kazananı olarak 10 altın bileziği kazanan gelin Miyase oldu. Miyase aynı zamanda günün birincisi olarak çeyrek altını da kazandı.

9 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta finalinde bir gelin yarışmaya veda ediyor. Hafta boyunca toplanan puanlar doğrultusunda en düşük toplam puanı alan yarışmacı, Gülay oldu. Gülay, programa veda etti.

9 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 9 Ocak Cuma günü açıklanan puan tablosu, haftanın genel sıralamasını ortaya koyacak. Gelinler, hafta boyunca aldıkları puanlarla final gününe geldi.

9 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu:

Miyase: 19

Tuğba: 14

Kader: 11

Gülay: 9

5-9 Ocak haftası puan durumu:

Miyase: 85

Kader: 63

Tuğba: 61

Gülay: 39

