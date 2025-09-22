2 inekle başladı, hayatı değişti! Sıfır otomobil alacak kadar kazandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yıldız Aslan, Şahinbey Belediyesi'nin hayvan desteği sayesinde ailesinin geçimine katkıda bulundu. 34 yaşındaki Yıldız Aslan, belediyeden aldığı 2 inekle başladığı hayvancılığı bugün 7 hayvanla devam ettiriyor.

Zamanla 17'ye kadar ulaşan hayvan sayısı sayesinde elde ettikleri gelirle sıfır kilometre otomobil aldıklarını belirten Aslan, sütü yoğurt yaparak köyde sattığını, danaları ise kurbanlık olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca sağım makinesi desteği aldıklarını belirten Aslan, "Oğlum Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Onun masraflarını da bu sayede karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Aslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYALDİ"

"Osmanlı Mahallesi'nde oturuyorum. Belediyemizin sağladığı hayvan desteği sayesinde hayvan sahibi olduk. Bu bizim için büyük bir hayaldi. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, kendi imkanlarımızla almamız mümkün değildi. Belediyeden geldiklerinde, ‘Yeriniz var mı, hayvan beslemek ister misiniz?' diye sordular. Ben de ‘Eşim asgari ücretle çalışıyor, ancak evimizi geçindirebiliyoruz. Hayvan olursa elbette bakarız, yemini de alır besleriz.' dedim. Böylelikle beş yıl önce başladık.

"SIFIR ARABA ALABİLDİK"

Sağ olsun Başkanımız Tahmazoğlu, bize iki inek verdi. Biri 6 aylık, diğeri ise 7 aylık gebeydi. Geldikten iki ay sonra doğum yaptı. Böylece hayvanlarımız çoğalmaya başladı. Şu anda 7 tane var. Toplamda 17'ye kadar ulaştı. Doğan danaları sattık, onların gelirinden bir araba aldık. 2023 model, sıfır bir araba alabildik"