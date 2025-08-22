Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu

İngiltere Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı Londra derbisiyle devam ediyor. Ligin iddialı ekiplerinden West Ham United ile Chelsea, üç puan için mücadele verecek. Karşılaşma öncesi ise West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman merakla araştırılıyor.

West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu. Sezonun ilk haftasında sahadan farklı sonuçlarla ayrılan West Ham United - Chelsea Londra Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Chelsea yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde çıkış ararken, West Ham United’ın başında bulunan Graham Potter ise taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Her iki ekip de güçlü kadrosuyla bu akşam sahada olacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Premier Lig heyecanı West Ham United ile Chelsea arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Türkiye’de yalnızca beIN Sports platformundan şifreli olarak yayınlanacak. 

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in dikkat çeken karşılaşması olan West Ham United - Chelsea mücadelesi 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak. London Stadium’da gerçekleşecek maçın başlama saati 22.00 olacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

West Ham United: Areola, Coufal, Zouma, Mavropanos, Emerson, Soucek, Ward-Prowse, Paqueta, Bowen, Kudus, Antonio.

Chelsea: Petrovic, Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo, Palmer, Gallagher, Sterling, Jackson.

