Arda Turan'a peş peşe 3'üncü şok: Shakhtar Donetsk-Servette maçının sonucu herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Servette ile 1-1 berabere kaldı. Polonya'da oynanan karşılaşmada kazanan olmazken, ev sahibinin istatistikleri dikkat çekti.

YÜZDE 71 TOPLA OYNAMA

Shakhtar Donetsk, yüzde 71 topla oynama oranı yakaladı ve 23 şutun 6'sında isabet sağladı. Servette ise yüzde 29 topla oynama ve 2 şut isabeti buldu. Panathinaikos rövanşında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Servette karşısında kulübede yer alamayan Arda Turan'ın öğrencileri,rakip ceza sahasında 34 kez topla buluştu. Söz konusu rakam İsviçre ekibi için 6 oldu.

2,15 GOL BEKLENTİSİ

14 kez korner kullanan Shakhtar Donetsk'e, Servette 4 kornerle cevap verebildi. Servette'nin 0,44'lük gol beklentisine karşın 2,15 gol beklentisi olan Shakhtar Donetsk'in, sahadan 1-1 ile ayrılması şaşkınlık yaşattı.

Shakhtar Donetsk, Servette karşısında rövanşta turu geçecek skoru elde edemezse, Avrupa kupalarına play-off aşamasında veda edecek.