Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın, konuk ettikleri Panathinaikos'a penaltı atışları sonucu 4-3 yenildikleri maçta kırmızı kart görmesi gündem oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda eden Shakhtar Donetsk'in teknik patronu, oyundan atıldıktan sonra 4'üncü hakemin üzerine yürümesi hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLERİM"

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Kırmızı kartım için özür dilerim. Ancak altını çizmek istediğim bir şey var; eğer oyuncularımdan biri bu seviyedeki bir maçta haksız kart görüp oyundan atılırsa, onun hakkını savunurum. Ve bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Arda Turan, "Bu takımı çok seviyorum, Shakhtar'ın bir parçası olmayı seviyorum, gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı hayranlarımızı seviyorum. Bazen yolun başı acı olabilir ama biz geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Her zaman dediğim gibi; Tek takım, tek aile" mesajını paylaştı.