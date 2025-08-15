Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama

Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan&#039;dan ilk açıklama
UEFA Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Panathinaikos, Kırmızı Kart, Hakem, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucu Panathinaikos'a 4-3 mağlup olarak, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Ukrayna ekibinin teknik patronu, 84'üncü dakikada hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle gördüğü kırmızı kart hakkında açıklama yaptı.

Arda Turan'ın, konuk ettikleri Panathinaikos'a penaltı atışları sonucu 4-3 yenildikleri maçta kırmızı kart görmesi gündem oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda eden Shakhtar Donetsk'in teknik patronu, oyundan atıldıktan sonra 4'üncü hakemin üzerine yürümesi hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 

Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama - 1. Resim

"ÖZÜR DİLERİM"

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Kırmızı kartım için özür dilerim. Ancak altını çizmek istediğim bir şey var; eğer oyuncularımdan biri bu seviyedeki bir maçta haksız kart görüp oyundan atılırsa, onun hakkını savunurum. Ve bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama - 2. Resim

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Arda Turan, "Bu takımı çok seviyorum, Shakhtar'ın bir parçası olmayı seviyorum, gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı hayranlarımızı seviyorum. Bazen yolun başı acı olabilir ama biz geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Her zaman dediğim gibi; Tek takım, tek aile" mesajını paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Burdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar varŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Romulo'dan 5 senelik imza! Yeni takımı belli oldu - SporRomulo'dan 5 senelik imza! Yeni takımı belli olduKulüpten olay taklaya "ibretlik" tepki! Gole sevinirken sezonu kapattı: O anlar kamerada - SporGol sevincinde sezonu kapattı: O anlar kameradaGalatasaray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladı - SporG.Saray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladıNBA yıldızına ölüm tehdidi! "Her şekilde para boşa gidiyor" - SporNBA yıldızına ölüm tehdidi yağıyor! "Hep para boşa gidiyor"Barış Alper transferinde "yüzde 20" gerçeği: Galatasaray'dan teklif gitti mi? 50 milyon euro... - SporTransferde "yüzde 20" gerçeği! 50 milyon euro...Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandı - SporSüper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı! 3 maç ertelendi
Sonraki Haber Yükleniyor...