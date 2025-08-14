Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan oyundan atıldı! Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos, Samsunspor'un rakibi oldu

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ve Panathinaikos, tur biletini kazanmak için karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz beraberlikle bitti. Penaltı atışları sonucu Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos, temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan kırmızı kart gördü.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen ShaktarDonetsk, kendi, sahasından Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta golsüz berabere kalan iki ekibin rövanş maçında da gol sesi çıkmadı. Maçın uzatma dakikalarında iki taraf birbirine üstünlük sağlayamayınca maç penaltı atışlarına kaldı.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Penaltı atışları sonucu Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos, temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu. 

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

ShakhtarDonetsk teknik direktörü Arda Turan, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

