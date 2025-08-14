Arda Turan oyundan atıldı! Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos, Samsunspor'un rakibi oldu

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen ShaktarDonetsk, kendi, sahasından Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta golsüz berabere kalan iki ekibin rövanş maçında da gol sesi çıkmadı. Maçın uzatma dakikalarında iki taraf birbirine üstünlük sağlayamayınca maç penaltı atışlarına kaldı.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Penaltı atışları sonucu Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos, temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu.

İlgili Haber Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın genç yıldızına astronomik teklif

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

ShakhtarDonetsk teknik direktörü Arda Turan, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.