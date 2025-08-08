Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan maç sonu hakeme patladı: Bunu kabul edemiyorum!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, orta hakem ve VAR'a tepki gösterdi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Panathinaikos ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Genç teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada, futbolcusu Egunialdo'nun sakatlandığı pozisyonla ilgili hakemi hedef aldı.

"VAR BÖYLE ANLAR İÇİN DEĞİLSE NE İÇİN?"

Oyuncusunun sakatlandığı pozisyonla ilgili konuşan Arda Turan, "Sadece hakemlik yapmak ile oyunu gerçekten hissetmek arasında bir fark var. Bir oyuncu 30 km/s hızla koşarken arkadan itilirse, öncelikli endişe o oyuncunun sağlığı olmalıdır. VAR böyle anlar için değilse, o zaman ne için olduğunu hiç bilmiyorum. Elbette, hakemi veya VAR'ın kararlarını yargılamak bizim işimiz değil ancak bir oyuncumu, Eguinaldo'yu kaybettim ve bundan çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. 

"HAKEMİN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Hakeme tepkisini sürdüren 39 yaşındaki teknik direktör, "Şu anda ne UEFA, ne de hakem yardımcı olabilir. Hayatta bir adaletsizlik varsa, bunun her zaman açıkça konuşulması gerektiğine inanırım. Bunu kabul edemiyorum. Bir oyuncumu kaybettim ve ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Bana göre açık bir penaltıydı. Hakem ve VAR yetkilisinin bir açıklaması var. Hakemle konuştum ama tam olarak ne demek istediğini anlamadım" dedi.

