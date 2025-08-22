Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Ligin açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Göztepe ile sahada ter dökecek. Futbolseverler ise Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevaplarını şimdiden araştırmaya başladı.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta belli oldu! Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe ilk iki haftada 4 puan toplarken kalesinde hiç gol görmedi.

Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Yeni haftaya 6. sırada giren Göztepe, Karagümrük deplasmanından da kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.

Sezonun ilk maçında sahaya çıkmayan ve ikinci haftada Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. 

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu! - 1. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Göztepe maçıBein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu! - 2. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın açılış mücadelesi Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Maçta düdüğü hakem Batuhan Kolak çalacak.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu! - 3. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Olaylı Amedspor-Erzurumspor maçı için karar! 3 isme toplam 24 maç ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti? - HaberlerBaşakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?Samsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyor - HaberlerSamsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyorSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durum - HaberlerSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durumBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? Üstünlük korunamadı, tur İstanbul'a kaldı - HaberlerBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti?Beşiktaş elendi mi, turu geçti mi? UEFA Konferans Ligi play-off takvimi - HaberlerBeşiktaş elendi mi, turu geçti mi? UEFA Konferans Ligi play-off takvimiSahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerSahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...