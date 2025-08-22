Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Ligin açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Göztepe ile sahada ter dökecek. Futbolseverler ise Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevaplarını şimdiden araştırmaya başladı.
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta belli oldu! Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe ilk iki haftada 4 puan toplarken kalesinde hiç gol görmedi.
Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Yeni haftaya 6. sırada giren Göztepe, Karagümrük deplasmanından da kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.
Sezonun ilk maçında sahaya çıkmayan ve ikinci haftada Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Göztepe maçıBein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Haftanın açılış mücadelesi Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Maçta düdüğü hakem Batuhan Kolak çalacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MUHTEMEL 11
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson