Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta belli oldu! Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe ilk iki haftada 4 puan toplarken kalesinde hiç gol görmedi.

Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Yeni haftaya 6. sırada giren Göztepe, Karagümrük deplasmanından da kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.

Sezonun ilk maçında sahaya çıkmayan ve ikinci haftada Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük ise taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Göztepe maçıBein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın açılış mücadelesi Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Maçta düdüğü hakem Batuhan Kolak çalacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson