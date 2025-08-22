Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk randevusunda Samsunspor deplasmandaki öne geçtiği karşılaşmada Panatihnakos’a yenildi. Maç sonrası sporseverler Samsunspor'un elenip elenmediğini merak etti. Peki Samsun - Panatihnakos maçı kaç kaç bitti, Samsun elendi mi, rövanş maçı ne zaman? İşte merak edilen sorular ve cevapları...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk randevusunda Samsunspor deplasmanda Panatihnakos ile karşılaştı. Temsilcimiz, Tomasson’un golüyle yakaladığı üstünlüğü sürdüremedi. Karşılaşmadan mağlup döndü. Peki Samsunspor - Panatihnakos maçı skoru ne, Samsunspor elendi mi, rövanş maçı ne zaman? Umudumuz sürüyor, tur şansı devam ediyor. İşte son gelişmeler ve merak edilenlerle ilgili cevaplar... 

SAMSUNSPOR - PANATİHNAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor öne geçtiği karşılaşmada Panatihnakos’a 2-1 yenildi.  İlk yarıda Swidersk ve Touba yakın mesafeden vuruşlarıyla kalemizde tehlikeli oldu. Samsun’da 37’de Dimata’nın golü VAR’a takıldı. İkinci yarıya daha iyi başlayan ekibimiz 51’de öne geçti. Emre Kılınç’ın pasında Tomasson ağları havalandırdı. Pana telaşla saldırırken 66’da Krakopoulos tabelayı eştledi. 74’teki kornerde defansımızın gafletinden faydalanan Palmer-Brown kafayla ikinci golü attı.

SAMSUNSPOR - PANATİHNAKOS ELENDİ Mİ, NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Ligi play-off  turunda iki maç oynanıyor. Samsunspor ise dün ilk maçını yaptı, yani tur şansı devam ediyor. Samsunspor, rövanş maçında rakibini farklı yenerse gruplarda kalır, tur şansı yakalar.

SAMSUNSPOR - PANATİHNAKOS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor - Panatihnakos rövanş mücadelesi, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'da başlayacak. Maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

