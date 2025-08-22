Beşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? Üstünlük korunamadı, tur İstanbul'a kaldı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından kafalarda aynı sorular yer aldı. Beşiktaş elendi mi, Beşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti, Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş - Lausenne rövanç maçı ne zaman? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - LAUSENNE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konferans Ligi için mücadele eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne karşısında 45’te öne geçse de skoru koruyamadı. İkinci yarıda ev sahibi Lausanne, 83. dakikada kornerden Okoh'un dizine çarpan topun ağlarla buluşmasıyla beraberliği buldu. Kalan sürede iki takım da yakaladıkları şansları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ, NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda iki maç oynanıyor. Beşiktaş ise dün ilk maçını yaptı, yani tur şansı devam ediyor. Kartal İstanbul'daki maçında rakibini yenerse gruplarda kalır, tur şansı yakalar.

BEŞİKTAŞ - LAUSENNE RÖVANÇ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak. Kartal, rakibini yenerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.