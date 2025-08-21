Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Lausanne - Beşiktaş maçında oynayamıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Solskjaer sahaya Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario ve Abraham 11’ini sürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar ise 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok’un neden kadroda yer almadığını araştırıyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne'ye konuk oluyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele için Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham 11'ini tercih etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise "Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok?" sorusunu araştırıyor.

MERT GÜNOK SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK? 

Lausanne - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Mert Günok ve Jonas Svensson kadroya dahil edilmedi. Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alan bilgiye göre, her iki futbolcu da ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Mert Günok, futbolu 40 yaşında bırakacağını söylemişti.

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmada ilk düdük 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te çalacak.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Maç abonelere özel ekranlardan şifreli olarak izlenebilecek.

