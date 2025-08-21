Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport’a konuk oluyor. Kartal’ın deplasman kadrosu ve ilk 11’i belli oldu. Peki, Lausanne - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşı karşıya geliyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Kartal, La Tuiliere Stadı’nda bu akşam avantajı yakalamanın peşinde.
Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler ise karşılaşmanın ilk 11'lerinde kimlerin yer aldığını merak ediyor.
LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
Beşiktaş’ın Lausanne deplasmanına götürdüğü kadro şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.
LAUSANNE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lausanne - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak.
La Tuiliere Stadı’nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Maç abonelere özel ekranlardan şifreli olarak izlenebilecek.