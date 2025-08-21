Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11&#039;ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport’a konuk oluyor. Kartal’ın deplasman kadrosu ve ilk 11’i belli oldu. Peki, Lausanne - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşı karşıya geliyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Kartal, La Tuiliere Stadı’nda bu akşam avantajı yakalamanın peşinde.

Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler ise karşılaşmanın ilk 11'lerinde kimlerin yer aldığını merak ediyor.

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ın Lausanne deplasmanına götürdüğü kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lausanne - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak.

La Tuiliere Stadı’nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Maç abonelere özel ekranlardan şifreli olarak izlenebilecek.

Lausanne - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı! UEFA Konferans Ligi play-off turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyorCANLI ANLATIM | Lausanne-Beşiktaş maçı canlı skor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem oldu - HaberlerKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem olduVampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyor - HaberlerVampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyorUzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarındaHalef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerHalef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?HT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileri - HaberlerHT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileriSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar? - HaberlerSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?
Sonraki Haber Yükleniyor...