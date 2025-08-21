Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de transfer için Beşiktaş'tan sürpriz bir isim gündeme geldi.

ACUN'UN TAKIMI BEŞİKTAŞ'IN BOŞNAK YILDIZINI İSTİYOR

Premier Lig'e çıkma hedefindeki Hull City, transfer döneminin kapanacağı pazartesi gecesine kadar 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

JAKİROVİC DOĞRULADI

Yeni sezon öncesi Kayserispor'un teknik direktörlüğünü bırakarak takımın başına geçen Hull City’nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Bosnalı futbolcuya duydukları ilgiyi doğruladı.

Jakirovic, yaptığı açıklamada: “Amir Hadziahmetovic’i kadromuza katmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KİRALIK GİDECEK, TEK PRÜZ MAAŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddialarına göre ise Amir Hadziahmetovic tarafında Hull City ile anlaşma sağlandı. Hull City, 500-600 B€ maaş ödemesi yaparak Amir'i kiralayabileceğini Beşiktaş'a iletti.

Ancak siyah beyazlılar, maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler başkanlar düzeyinde devam ediliyor.