Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;dan Beşiktaş&#039;ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde
Acun Ilıcalı, Hull City, Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic, Transfer, Championship, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den istifa eden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City için Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile ilgilenmeye başladı.

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de transfer için Beşiktaş'tan sürpriz bir isim gündeme geldi.

ACUN'UN TAKIMI BEŞİKTAŞ'IN BOŞNAK YILDIZINI İSTİYOR

Premier Lig'e çıkma hedefindeki Hull City, transfer döneminin kapanacağı pazartesi gecesine kadar 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde - 1. Resim

JAKİROVİC DOĞRULADI

Yeni sezon öncesi Kayserispor'un teknik direktörlüğünü bırakarak takımın başına geçen Hull City’nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Bosnalı futbolcuya duydukları ilgiyi doğruladı.

Jakirovic, yaptığı açıklamada: “Amir Hadziahmetovic’i kadromuza katmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde - 2. Resim

KİRALIK GİDECEK, TEK PRÜZ MAAŞ

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddialarına göre ise Amir Hadziahmetovic tarafında Hull City ile anlaşma sağlandı.  Hull City, 500-600 B€ maaş ödemesi yaparak Amir'i kiralayabileceğini Beşiktaş'a iletti.  

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Hull City için sürpriz isim transfer gündeminde - 3. Resim

Ancak siyah beyazlılar, maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler başkanlar düzeyinde devam ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyorÇorum'da belediye personeline müjde! Kişi başı 90 bin TL promosyon verilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI ANLATIM | Lausanne-Beşiktaş maçı canlı skor - SporKartal zorlu Lozan deplasmanındaDünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcudan altın madalya - SporDünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcudan altın madalyaBeşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak... - SporBeşiktaş'tan sermaye artırımı kararı!Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı - SporGalatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İtalya yolcusuBarcelona'da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum - Spor65 milyon euroluk yıldız! İmzalar atıldı: Çok şey bekliyorumZiraat Türkiye Kupası 1'inci Tur eşleşmeleri belli oldu! "Avrupa'ya kısa yoldan bilet" - SporTürkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...