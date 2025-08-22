Beşiktaş elendi mi, turu geçti mi? UEFA Konferans Ligi play-off takvimi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler tarafından "Beşiktaş elendi mi, turu geçti mi?" sorusunun cevabı merak edildi.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ, TURU GEÇTİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi play-off turu iki maç üzerinden oynanıyor. Bu sebeple Kartal'ın tur şansı İstanbul'da oynanacak rövanş maçına kaldı. Rövanşta siyah-beyazlılar rakibini yenerse gruplara kalma şansına sahip olacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de çalacak. Maçın galibi, Konferans Ligi grup maçlarında mücadele etme hakkını elde edecek.