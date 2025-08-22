Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Başakşehir maça Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa, Shomurodov 11'iyle başladı. Başakşehir - Universitatea Craiova maçı skoru merak edildi. Peki Başakşehir elendi mi, rövanş maçı var mı? İşte son gelişmeler...

BAŞAKŞEHİR - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’ya 2-1 mağlup olarak turu zora soktu. Misafir ekip ilk yarıda Bancu ve G.Saray’dan hatırladığımız Cicaldau’nun şutlarıyla bulamadığı gole uzatmada ulaştı. Al Hamlawi’nin ortasına Cicaldau kaleciden önce dokundu: 0-1. 50’de Crespor’nun sert şutu sonuçsuzdu. 61’de Mora sağ çaprazdan sert vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken 87’de Ebosele Baykuş’un ikinci maç için umut veren tek sayısını kaydetti: 1-2.

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda iki maç oynanıyor. Başakşehir ise dün ilk maçını yaptı, yani tur şansı devam ediyor. Başakşehir, rövanş maçında rakibini farklı yenerse gruplarda kalır, tur şansı yakalar.

BAŞAKŞEHİR - UNİVERSİTATEA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 28 Ağustos’ta oynanacak.