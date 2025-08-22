Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, play-off turunda Universitatea Craiova ile karşılaştı. Başakşehir'in tek golünü Festy Ebosele kaydetti. Peki Başakşehir - Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti, Başahşehir elendi mi, rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Başakşehir maça Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa, Shomurodov 11'iyle başladı. Başakşehir - Universitatea Craiova maçı skoru merak edildi. Peki Başakşehir elendi mi, rövanş maçı var mı? İşte son gelişmeler...

Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’ya 2-1 mağlup olarak turu zora soktu. Misafir ekip ilk yarıda Bancu ve G.Saray’dan hatırladığımız Cicaldau’nun şutlarıyla bulamadığı gole uzatmada ulaştı. Al Hamlawi’nin ortasına Cicaldau kaleciden önce dokundu: 0-1. 50’de Crespor’nun sert şutu sonuçsuzdu. 61’de Mora sağ çaprazdan sert vuruşuyla farkı ikiye çıkarırken 87’de Ebosele Baykuş’un ikinci maç için umut veren tek sayısını kaydetti: 1-2.

Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR ELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda iki maç oynanıyor. Başakşehir ise dün ilk maçını yaptı, yani tur şansı devam ediyor. Başakşehir, rövanş maçında rakibini farklı yenerse gruplarda kalır, tur şansı yakalar.

Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti? - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR - UNİVERSİTATEA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 28 Ağustos’ta oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyor - HaberlerSamsunspor avantajı tepti, Panatihnakos maçı kaç kaç bitti? Samsun - Panatihnakos rövanş maçı araştırılıyorSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durum - HaberlerSon dakika deprem mi oldu, yeri ve şiddeti ne? Şili'de büyük deprem, işte son durumBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti, rövanş maçı ne zaman? Üstünlük korunamadı, tur İstanbul'a kaldı - HaberlerBeşiktaş - Lausenne maçı kaç kaç bitti?Beşiktaş elendi mi, turu geçti mi? UEFA Konferans Ligi play-off takvimi - HaberlerBeşiktaş elendi mi, turu geçti mi? UEFA Konferans Ligi play-off takvimiSahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerSahipsizler ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?Tam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor? - HaberlerTam 90 bin TL alacaklar! Çorum Belediyesi'nin promosyon anlaşması kimleri kapsıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...