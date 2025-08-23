Dikkat çeken Galatasaray detayı! Rekor haftasında en çok yükselen ve düşen 10 hisse
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı 11.372’den tamamlayarak rekor kapanışa imza attı. BİST 100 kapsamındaki şirketlerden CANTE, SKBNK, SASA en çok yükselen hisseler olurken; TUREX, EFORC, HEKTS en çok düşen hisseler arasında başı çekti. Bu arada sezona hızlı başlayan ve ilk 2 maçını 3-0 kazanarak 6 puan toplayan GSRAY hisseleri de %20,74 primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %4,62 primle 11.372,33 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en yüksek 11.398,27 puanı da test etti. Böylece BİST 100, bu hafta hem kapanış hem de en yüksek seviye bazında rekor kırdı.
İç piyasalarda faiz indirimi beklentileri ve küresel piyasalarda pozitif seyir borsayı desteklemeye devam ederken; endeks geçen hafta, 11.252 seviyesinde bulunan önceki rekorunu aşarak tarihi yüksek noktalara ulaştı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Borsanın rekorlar haftasında BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle:
1-Çan2 Termik Santral (CANTE): 2,54 TL (%23,90)
2-Şekerbank (SKBNK): 7,52 TL (%22,68)
3-SASA Polyester (SASA): 4,78 TL (%22,56)
4-Galatasaray (GSRAY): 1,63 TL (%20,74)
5-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 605,00 TL (%20,16)
6-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 107,00 TL (%19,49)
7-100 Yatırımlar Holding (BINHO): 352,00 TL (%17,24)
8-Zorlu Enerji (ZOREN): 4,11 TL (%15,77)
9-Petkim (PETKM): 20,82 TL (%13,83)
10-Kardemir D (KRDMD): 30,82 TL (%12,56)
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
BİST 100 kapsamında geçen hafta en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:
1-Turex Turizm Taşımacılık (TUREX): 9,35 TL (%-14,06)
2-Efor Çay (EFORC): 106,20 TL (%-11,87)
3-Hektaş (HEKTS): 4,68 TL (%-5,84)
4-Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK): 163,50 TL (%-5,71)
5-YEO Teknoloji (YEOTK): 38,90 TL (%-3,71)
6-Çelebi Havacılık (CLEBI): 1,692,00 TL (%-2,14)
7-Aksa Enerji (AKSEN): 42,10 TL (%-1,91)
8-Anadolu Sigorta (ANSGR): 22,12 TL (%-1,69)
9-Gür-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL): 306,25 TL (%-1,53)
10-Kuyaş Gayrimenkul (KUYAS): 55,80 TL (%-1,41)
PARA GİRİŞİ OLAN İLK 5 HİSSE
Bu hafta en fazla para girişi yaşanan hisseler:
1-Katılımevim Tasarruf Finansman: 331,474 milyon TL
2-Emlak Konut GYO: 246,863 milyon TL
3-Türk Hava Yolları: 238,452 milyon TL
4-Yapı Kredi Bankası: 207,837 milyon TL
5-Kardemir D: 191,216 milyon TL
PARA ÇIKIŞI OLAN İLK 5 HİSSE
1-Koç Holding: -250,194 milyon TL
2-Turex Turizm Taşımacılık: -209,622 milyon TL
3-BİM Birleşik Mağazacılık: -193,928 milyon TL
4-Anadolu Sigorta: -73,668 milyon TL
5-TAV Havalimanları Holding: -72,632 milyon TL
BORSADA BEKLENTİLER
Analistler, borsada daha önceki zirve olan 11.252’nin ilk destek olarak takip edileceğini aktararak, “Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk etapta 11.600’e kadar varabilecek yükselişler söz konusu olabilir. Muhtemel kâr satışları halinde 11.252 desteğinin de altına sarkmalar halinde 11.090 sonraki destek olarak öne çıkabilir” diyor.