Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifler ve menajerinin açıklamaları, oyuncunun sözleşme durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray sözleşmesi detayları ve serbest kalma tarihi merak edilirken piyasa değeri de gündemde!

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile en son Nisan 2025’te sözleşme yenileyerek kulüpteki geleceğini 30 Haziran 2028’e kadar garantiledi. 2021’de Keçiörengücü’nden transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, yeni anlaşmayla sarı-kırmızılı formayı üç yıl daha giyecek.

Son günlerde Suudi Arabistan kulübü NEOM’un 35 milyon euro’luk bonservis ve yıllık 10 milyon euro’luk maaş teklifi, Barış’ın geleceği hakkında yeni tartışmalar başlattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in “Barış’ı kadroda tutmak istiyoruz” açıklamasının yanı sıra menajer Tuncay Maldan’ın kulübün daha önce “teklif gelirse önünü açarız” sözü verdiğini iddia ettiğini aktardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ PİYASA DEĞERİ

Barış Alper Yılmaz’ın mevcut piyasa değeri, transfermarkt.com’a göre 21 milyon euro olarak belirtiliyor, ancak NEOM’un 35 milyon euro’luk teklifi, oyuncunun değerinin bu rakamın ötesine geçtiğini gösteriyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MAAŞI NE KADAR?

Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’da yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş aldığı tahmin ediliyor. NEOM’un ise oyuncuya 4 yıl için yıllık 10 milyon euro teklif ettiği belirtildi.