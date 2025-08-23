Maç kadrosuna alınmamıştı, Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı bırakıldı? Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı ekibe son olarak 30+5 milyon euroluk teklif yapan Suudi ekibi, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. 25 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray'ın ise yıldız ismi satmak istemediği söylenmişti. Yaşanan sürecin ardından Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Barış Alper'in kadro dışı bırakıldığı öne sürülmüştü. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'a yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"KADRO DIŞI HABERLERİ ASILSIZDIR"

Kavukçu, "Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir." dedi.

MAÇ KAFİLESİNE NEDEN ALINMADI?

Kavukçu'nun açıklamasının devamı şöyle: "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz"