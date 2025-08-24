Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dries Mertens futbolu bıraktı! Napoli ve Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza attı

Napoli’nin efsane golcüsü ve Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Dries Mertens, futbolu bıraktığını açıkladı. Belçikalı yıldız, Napoli’de kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olurken, Galatasaray’da da 3 Süper Lig şampiyonluğu dahil birçok başarıya imza attı.

Bir Napoli efsanesi olan, geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray ile Türk futboluna adını kazıyan Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol hayatına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Dries Mertens futbolu bıraktı! Napoli ve Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza attı - 1. Resim

MERTENS FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, 3 yaşındaki sevimli oğlu Ciro Mertens ile sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarların kalbinde unutulmaz anılar yaşattı.

Mertens, Haziran ayında Türkiye'den ayrılmıştı.

Dries Mertens futbolu bıraktı! Napoli ve Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza attı - 2. Resim

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Mertens, Napoli yıllarında futbol severlerin gönlünde adeta taht kurdu.

Dries Mertens futbolu bıraktı! Napoli ve Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza attı - 3. Resim

NAPOLİ'NİN EN GOLCÜSÜ

İtalya Serie A'da gök mavili formasıyla çıktığı 397 maçta 148 gol ve 47 asist yaptı ve kulübün en golcü futbolcusu olarak takımdan ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 100 MAÇ

Mertens, 3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da ligde tam 100 maça çıktı, 20 gol attı, 26 da asist yaptı.

