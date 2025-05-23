Olympiakos - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Euroleague Final Four Yarı Final canlı yayın bu akşam!

Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği THY EuroLeague Final Four karşılaşmaları bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de start alıyor. Etihad Arena'da düzenlenecek organizasyonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri, Yunan devi Olympiakos ile Fransa temsilcisi Monaco arasında yaşanacak. Olympiakos - Monaco maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta yayınlanacak merak ediliyor.

Olympiakos - Monaco maçı için geri sayım başladı! Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’in yarı finalinde, daha önce 2023 yılında da Final Four’da karşılaşan Olympiakos ile Monaco bir kez daha karşı karşıya geliyor.

O dönemde oynanan müsabakada Yunan ekibi sahadan 76-72 galip ayrılmış ve finale yükselmişti. Şimdi ise tarih sahnesinde bir rövanş zamanı.

Sezonun başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen her iki ekip, play-off serilerini başarıyla geçerek Abu Dabi biletini kaptı. Monaco Barcelona'yı elemeyi başarırken Olympiakos zorlu Real Madrid serisinden zaferle ayrılarak Final Four'a adını yazdırdı.

OLYMPIAKOS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği THY EuroLeague Final Four Yarı Final mücadelesinde Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Monacomaçı bu akşam S Sport ile Exxen platformları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Olympiakos - Monaco maçı yayın kanallarının şifreli olması nedeniyle şifresiz olarak izlenemeyecek.

OLYMPIAKOS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleniyor. Bu kapsamda, Dörtlü Final’in ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Fransa’dan Monaco karşı karşıya gelecek.

Olympiakos - Monaco maçı 23 Mayıs Cuma akşamı Etihad Arena’da saat 21.00’de başlayacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR YARI FİNAL HEYECANI BU AKŞAM

EuroLeague Final Four heyecanı, bu akşam Abu Dabi’de oynanacak iki dev mücadeleyle zirveye ulaşıyor. Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Mücadelede galip gelen takım, finale adını yazdıracak ilk ekip olacak.

Ardından sahneye Olympiakos ve Monaco çıkacak. İki ekip 2023 sezonunda yine Dörtlü Final’de karşılaşmış ve kazanan taraf Olympiakos olmuştu. Bu kez ise Monaco, o mağlubiyetin rövanşını almak isterken, Olympiakos bir kez daha finale ulaşmanın peşinde.

Olympiakos - Monaco bugüne dek 14 kez karşılaştı ve 7’şer galibiyetle sahadan ayrıldılar.