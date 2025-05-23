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Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague'de Final Four zamanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague&#039;de Final Four zamanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son 10 yılda yedinci defa yarı final gören iki takımdan biri olan Fenerbahçe, Abu Dabi’deki organizasyonda Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos karşısında finale çıkmak için ter dökecek.

Basketbolda Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük kupası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de sahibini bulacak. İlk defa Avrupa dışında yapılacak THY Euroleague Final Four organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarı finalde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathianikos ile 18.00 karşı karşıya gelecek. Maçı S Sport canlı yayınlayacak.

Diğer maçta ise 21.00’de yine bir Yunan takımı Olimpiakos, Fransız Monaco ile final mücadelesi yapacak. Temsilcimiz Avrupa basketbolunda Final Four’ların âdeta gediklisi durumunda.

Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague'de Final Four zamanı - 1. Resim

PANA BAŞA BELA 

İstanbul’da oynanan finalde 2017 yılında şampiyonluk kupasına uzanan Fenerbahçe, son 10 yılda yedi defa Final Four gören iki takımdan biri konumunda. Bir diğer ekip Real Madrid, bu sezon dörtlü finale kalmayı başaramadı. Geçen sezon Ergin Ataman ile kupayı kazanan Panathinaikos ise 8. defa mutlu sona ulaşmak için ter dökecek. Ataman’ın çalıştırdığı, millî basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Panathinaikos, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko’yu mağlup etmişti.

Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague'de Final Four zamanı - 2. Resim

SARAS TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague’de ilk zaferini yaşamaya çalışacak. Litvanyalı antrenör, kariyerinde altıncı defa Final Four’da mücadele verecek. Zalgiris ile bir, Barcelona ile üç, Fenerbahçe ile de ikinci defa kupa kovalayan Jasikevicius, bu defa kazanmak istiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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