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EuroLeague Final Four yarı final maçı: Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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EuroLeague Final Four yarı final maçı: Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile EuroLeague final four yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, heyecanlı ve yüksek mücadele içinde geçecek Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçını izleyebilecekleri kanalı araştırıyor.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, yarı finalde karşı karşıya geliyor. 

34. kez karşılaşacak iki takım, final four finaline yükselmek için kıran kırana mücadele edecek. 

Geçen sezonun rövanşını almak isteyen Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ile karşılaşmasını şifresiz canlı yayın kanalı gündemde. 

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Final Four yarı final maçında Panathinaikos Aktor ile karşılaşıyor. 23 Mayıs Cuma günü (yarın) TSİ 18.00’de Etihad Arena’da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

EuroLeague Final Four yarı final maçı: Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - 1. Resim

KARŞILAŞMALARDA PANATHİNAİKOS ÖNDE!

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, bu akşam 34. kez karşılaşacak. Önceki 33 mücadelenin 15'inde Fenerbahçe, 18'inde Panathinaikos galip geldi. 

Yunan ekibi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.

EuroLeague Final Four yarı final maçı: Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - 2. Resim

FENERBAHÇE 2. KEZ, PANATHİNAİKOS 8. KUPANIN PEŞİNDE!

EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. 

Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.

Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.

Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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