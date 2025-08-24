Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Önceleri ayrılık iddialarını yalanlayan çift, bu kez sosyal medyada yaptıkları sürpriz hareketle kafaları karıştırdı. Instagram’da birbirlerine ait fotoğrafları silmeleri “Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı?” sorusunu akıllara getirirken, gazeteci Birsen Altuntaş da konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ayrıldığına yönelik iddialar ülke gündemine oturdu. Önceleri ayrılık iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yaptıkları hamlelerle bu kez herkesi şaşırttı.

Peki, Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Magazin dünyasını yakından takip edenler merak ediyor.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILDI MI?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin fotoğraflarını karşılıklı olarak Instagram üzerinden silmeleri "ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş da Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığını iddia etti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan ayrıldıklarına dair henüz bir açıklama gelmese de, çiftin karşılıklı olarak fotoğraflarını sosyal medyadan silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Öte yandan her ikisi de Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

