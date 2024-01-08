Bu yaz evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan ilk açıklama

8 Ocak 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:50

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 2024 yılını Bali’de karşıladı. Yurt dışından dönerken kameralara yakalanan ikili, “Yaza düğün var” haberlerine açıklık getirdi.

BİR YILI DEVİRDİLER

‘Sen Çal Kapımı’ , ‘Güneşin Kızları’ , ‘Azize’ gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel, özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Daha önce adı meslektaşlarıyla anılan Erçel, gönlünü Hakan Sabancı’ya kaptırdı. İkilinin ilişkisinin kısa süreceği beklenirken, Erçel ile Sabancı birlikte 1 yılı devirdi.

Geçtiğimiz günlerde ilk senelerini kutlayan çiftten ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada hesabında bir fotoğraf paylaşarak “En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

YAZA DÜĞÜN VAR MI?

Magazin dünyasının çok konuşulan çifti, son olarak bu yaz düğün yapacakları haberleriyle gündeme geldi. Muhabir Online kameralarına havaalanında yakalanan çift, muhabirin “Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağınıza dair iddialar var. Bunlara ne diyeceksiniz, evlilik var mı?” sorusunu cevapladı.

Hakan Sabancı soruya “Gündem olsun diye bir şeyler yazılıyor. Sabaha kadar yorulmuşsun burada git dinlen, biz de çok yorgunuz” şeklinde karşılık verdi. Hande Erçel ise “Sürekli gündem telaşı… Teşekkür ederiz” demekle yetindi.