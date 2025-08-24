Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Trabzon da Antalya da yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde... Hemen ardından 4. haftada Trabzon - Samsunspor, Antalyaspor - Karagümrük ile karşılaşacak. Futbolseverler şu sıralar en çok Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile ilgili detayları aratıyor. Peki Trabzon - Antalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

TRABZON - ANTALYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı ise hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcıları da; Furkan Ürün, Esat Sancaktar, Turgut Doman olacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Tim Jabol, Okay, Olaigbe, Onuachu, Agusto

Antalyaspor: Abdullah, Van De Streek, Veysel, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara