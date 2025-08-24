Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig, 3. haftada Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. 2. hafta Kasımpaşa'yı 1-0, ilk hafta da Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet. Heyecan dorukta, taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye aratıyor. İşte son gelişmeler... 

Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Trabzon da Antalya da yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde... Hemen ardından 4. haftada Trabzon - Samsunspor,  Antalyaspor - Karagümrük ile karşılaşacak. Futbolseverler şu sıralar en çok Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile ilgili detayları aratıyor. Peki Trabzon - Antalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar... 

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

 Trabzonspor - Antalyaspor  maçı bu akşam saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

TRABZON - ANTALYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı ise hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcıları da; Furkan Ürün, Esat Sancaktar, Turgut Doman olacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Tim Jabol, Okay, Olaigbe, Onuachu, Agusto

Antalyaspor: Abdullah, Van De Streek, Veysel, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahçeli talimat verdi, Cemevi Külliyesi'ne özel türkü yazıldı! Elif Buse Doğan seslendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi - HaberlerPhilip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldiBuse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor - HaberlerBuse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyorHande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket - HaberlerHande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı?Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu - HaberlerGalatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli olduHalit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? - HaberlerHalit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?Samsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyor - HaberlerSamsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...